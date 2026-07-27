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Diputados buscan controlar desde influencers hasta el estrés

A menos de un mes de haber iniciado el nuevo periodo legislativo, los diputados han presentado anteproyectos de ley que van desde la desconexión digital, derecho al olvido hasta negar entrada a gimnasios a los papás morosos

Diputados buscan controlar desde influencers hasta el estrés
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Diputados buscan controlar desde influencers hasta el estrés
ML | Durante la instalación de la Comisión de Comercio.
Gina Arias Rivera
27 de julio de 2026

Regular el estrés laboral, impedir que los jefes contacten a sus colaboradores fuera del horario de trabajo o establecer reglas para los influencers son parte de los anteproyectos que han generado reacciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional, porque algunos consideran que abordan asuntos que no figuran entre las principales necesidades del país.

El diputado Manuel Cheng propone una ley para prevenir el estrés laboral, que obligaría a las empresas a implementar pausas activas, ofrecer orientación psicológica y garantizar mobiliario ergonómico, bajo sanciones de hasta B/.2,500.

El diputado Ernesto Cedeño impulsa dos iniciativas: una que reconoce el derecho a la desconexión digital para que los trabajadores no deban responder mensajes o llamadas fuera de su jornada, y otra que otorgaría hasta tres meses de gracia en préstamos y servicios básicos a quienes pierdan involuntariamente su empleo.

La diputada Walkiria Chandler plantea crear una pensión compensatoria para el cónyuge que sacrificó su carrera por dedicarse al hogar y, además, regular la publicidad de los creadores de contenido, obligándolos a identificar publicaciones pagadas con etiquetas como #Publicidad o #Patrocinado.

Los diputados Isaac Mosquera, Roberto Archibold, Tomás Benavides, Flor Brenes y Manuel Cheng promueven una ley de segunda oportunidad para cancelar antecedentes por delitos de baja lesividad. Por su parte, el diputado suplente Juan Domingo Díaz propone prohibir el uso de sirenas y luces de emergencia en vehículos particulares, mientras que Jairo Salazar busca crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que permitiría suspender membresías en clubes, gimnasios y plataformas digitales a quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias.

La iniciativa contra el estrés obligaría a las empresas a dar pausas activas de 10 a 15 minutos cada dos horas
Con el derecho a la desconexón, un trabajador podría ignorar legalmente llamadas, WhatsApp o correos fuera de su horario
79 nuevos anteproyectos en espera de ser prohijados

ml | Desde el 2 de julio a la fecha, se han presentado al menos 79 anteproyectos de ley en la Asamblea Nacional. Estos se suman a los más de 400 iniciativas que permanecen pendientes de completar su trámite. Entre las iniciativas pendientes destacan proyectos relacionados con transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. También figuran propuestas para sancionar el contrabando de alimentos, establecer una Ley General de Deporte, despolitizar las federaciones deportivas y crear programas de apoyo educativo. Se espera que con las comisiones permanentes instaladas se empiecen a prohijar y discutir las posibles leyes.

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