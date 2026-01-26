Diputados preparan nuevo viaje a Taiwán para explorar oportunidades en la industria de semiconductores

Un grupo de diputados panameños viajará a Taiwán el próximo 31 de enero con el objetivo de explorar oportunidades de acercamiento comercial y conocer de primera mano el desarrollo de la industria de semiconductores y centros de ensamblaje, sectores que buscan atraer hacia Panamá.

La información fue confirmada por el diputado José Pérez-Barboni, quien indicó que encabezará esta misión legislativa, la segunda delegación que visita Taiwán durante el actual período legislativo. Según explicó, el propósito principal del viaje es promover a Panamá como un posible hub regional para la industria tecnológica, especialmente en áreas como el ensamblaje y la logística.

“Estoy liderando la segunda delegación que va a viajar a Taiwán para tener un acercamiento comercial, y también con la industria de semiconductores, que tenemos mucho interés de que venga a Panamá y se establezca como un hub, como un centro de ensamblaje y un centro logístico”, señaló Pérez- Barboni.

El diputado detalló que la agenda incluye reuniones con parlamentarios taiwaneses, así como visitas a fábricas de semiconductores, centros de ensamblaje y otras industrias que consideran estratégicas para el desarrollo económico del país.

Ante las críticas generadas por el viaje anterior de diputados a Taiwán, especialmente desde el Órgano Ejecutivo, Pérez- Barboni aclaró que la misión no contempla la firma de acuerdos ni compromisos oficiales. “Nosotros no vamos a firmar ningún documento, ningún compromiso, no es nuestra facultad. Respetamos la separación de poderes y las atribuciones que tiene el Ejecutivo, pero como órgano independiente tenemos el derecho de buscar el progreso para nuestro país, y este viaje corresponde a eso”, afirmó.

Antecedentes del viaje de 2025

A finales de noviembre de 2025, una delegación de ocho diputados panameños realizó una visita oficial a Taiwán entre el 22 y el 30 de ese mes, lo que provocó una fuertes críticas política a nivel nacional. La misión fue encabezada por los diputados Ernesto Cedeño, Betserai Richards y Eduardo Gaitán, junto a legisladores de distintas bancadas.

El viaje se llevó a cabo por invitación del gobierno taiwanés y, de acuerdo con los diputados, sin el uso de fondos públicos panameños. No obstante, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su desacuerdo, recordando que la política exterior es una competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo.

Tras su regreso, los diputados calificaron la visita como “productiva y técnica”, enfocada en el intercambio de buenas prácticas legislativas, tecnología y comercio. Durante su estadía, sostuvieron reuniones con la vicepresidenta de Taiwán, Bi-khim Hsiao, y recorrieron parques científicos, centros de alta tecnología e institutos de investigación especializados en semiconductores.