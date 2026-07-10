Director de la CSS confirma apertura de nueva torre de Urgencias Pediátricas para septiembre u octubre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el nuevo edificio de Urgencias Pediátricas del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, ubicado en la Ciudad de la Salud, registra un avance físico del 93% y será inaugurado entre los meses de septiembre y octubre, aproximadamente.

Esta moderna infraestructura, construida como una ampliación del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad y no contemplada en su diseño original, permitirá fortalecer la atención de urgencias para niños y adolescentes, al ofrecer espacios más amplios, tecnología de punta y una mayor capacidad de respuesta para brindar una atención oportuna, segura y de calidad.

El director general de la Caja de Seguro Social, Dino Mon Vásquez, informó que esta nueva torre permitirá mejorar los servicios de atención pediátrica. “Este nuevo edificio permitirá brindar la atención de calidad que merecen nuestros niños”, expresó.

La infraestructura contará con una amplia sala de espera para padres y familiares, cinco consultorios médicos, áreas especializadas para la atención de pacientes críticos y una sala de observación con capacidad para 13 o 14 camas. Además, dispondrá de áreas de hidratación, terapia inhalatoria y estaciones de trabajo diseñadas para optimizar las labores del personal de salud.

La nueva torre estará conectada directamente con el edificio principal del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad, facilitando el traslado de pacientes hacia las áreas de hospitalización, cuidados intensivos y especialidades médicas. Esta integración permitirá optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la continuidad de la atención médica.

Según la información proporcionada por la Caja de Seguro Social, la obra representa una inversión estratégica de B/.5,740,108.00 para fortalecer la red nacional de atención pediátrica especializada.