Dirigentes políticos lamentan fallecimiento de Rómulo Abad

Distintas figuras de la política panameña y de diversos sectores lamentaron el fallecimiento de Rómulo Abad, y expresaron sus condolencias a familiares y allegados. Abad fue director ejecutivo de la Junta de Control de Juegos (JCJ) y dirigente estudiantil.

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, lamentó su partida, recordándolo como un amigo de más de 50 años y destacando su calidad humana. “Dios reciba a un alma noble, que deja a su esposa y tres hijos profesionales muy exitosos. Hasta el más allá, abrazos Rómulo”, expresó.

Por su parte, el expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también lamentó el fallecimiento de Rómulo Abad, a quien recordó como un “gran hermano” y un amigo verdadero.“Anoche Dios llamó a su lecho al gran hermano Rómulo Abad. Él era un amigo verdadero, tal como es la sangre, que siempre acudía a la herida sin esperar que lo llamaran”, expresó el exmandatario.

El periodista Juan Carlos Tapia expresó su pesar por la partida de quien describió como un gran ser humano y amigo cercano. Recordó su apoyo constante a los panameños que estudiaban en Colombia y su cercanía con distintos grupos de amigos, destacando su solidaridad y disposición para ayudar. “Te vamos a extrañar. Que Dios lo tenga siempre en su gloria”, señaló Tapia.