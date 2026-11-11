$!Disminuyen los albergues para damnificados tras el sismo

<span class="mln_uppercase_mln">ml </span>| el informe del centro de operaciones de emergencia (coe) nacional detalla que se mantienen activos 100 albergues, mismos que están ubicados en veraguas que concentra la mayor cantidad de personas alojadas, con 1,635, seguida de los santos, con 1,153; herrera, con 359; la comarca ngäbe-buglé, con 129; coclé, con 66; y chiriquí, con 14.el director del sinaproc explicó que se busca ubicar a las personas cerca de sus viviendas mediante la instalación de refugios modulares conocidos como rhu, traídos de estados unidos. estas estructuras se colocan junto a casas clasificadas en rojo o reportadas con colapso total.