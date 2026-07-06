Disminuyen los casos de gastroenteritis en Chiriquí

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de gastroenteritis, caracterizados por cuadros de vómito y diarrea, registran una disminución significativa en la provincia de Chiriquí.

Según el último informe epidemiológico, con corte a la 1:00 p. m. de este lunes 6 de julio de 2026, la tendencia a la baja se ha mantenido constante tras alcanzar su punto más alto el pasado martes 30 de junio con 807 reportes.

El comportamiento diario detalla que el lunes 29 de junio se contabilizaron 495 casos, seguidos por 609 el miércoles 1 de julio, 539 el jueves 2, 366 el viernes 3, 229 el sábado 4 y 208 el domingo 5 de julio, mientras que hasta el mediodía de este lunes se reportaron 94 casos, lo que eleva el acumulado a 3,347 personas afectadas durante este periodo.

Ante esta situación, las autoridades de salud reiteran a la población la importancia de no bajar la guardia y mantener de forma estricta las medidas de prevención para evitar un repunte de contagios.

Entre las principales recomendaciones del Minsa destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la preparación y conservación higiénica de los alimentos, así como el consumo de agua potable o hervida.

Asimismo, se insta a los ciudadanos a limpiar y desinfectar las superficies de uso común y a acudir de manera inmediata a la instalación de salud más cercana ante la aparición de síntomas de deshidratación, vómito o diarrea, mientras la institución mantiene las acciones de vigilancia y control en la provincia.