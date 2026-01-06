Disminuyen los nacimientos y aumentan los matrimonios en Panamá en 2025

Durante el 2025, se inscribieron 64,252 nacimientos (32,877 niños y 31,375 niñas), cifras en las que sobresalen tres provincias: Panamá con 23,835; Chiriquí con 10,663 y la comarca Ngäbe-Buglé con 5,831, informaron de la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral.

Destacaron que, la región que registró menos nacimientos fue la comarca Emberá Wounaán con 85.

En tanto, el registro de defunciones en el 2025 fue de 23,946 (13,536 hombres y 10,410 mujeres), por debajo en un 37.26 % en comparación al 62.74 % en nacimientos de este año. Las provincias con la tasa más alta de mortalidad fueron: Panamá con 11,186; Chiriquí con 3,286 y Panamá Oeste con 1,794 casos.

En materia de uniones formales ante la ley, se informó que, en 2025, la cifra de inscripciones de matrimonios en todo el país alcanzó un total de 11,595. La provincia de Panamá tuvo el mayor número de casamientos con 5,656, un 48.78 % del total.

En el renglón de divorcios en 2025, la estadística es de 4,370 a nivel nacional y las tres provincias con más disoluciones fueron Panamá (2,236), Panamá Oeste (559) y Chiriquí (552). Las cifras indican que el año pasado hubo una clara mayoría de 62.31 % en los matrimonios frente a un 37.69 % en los divorcios.

Tomando los datos oficiales del 2025, la población panameña mostró un fenómeno sociodemográfico en el que se resalta que la cifra de nacimientos marca una disminución de un 2% de inscripciones con respecto al año anterior (2024); en los matrimonios hubo un aumento de 13%, las defunciones se incrementaron en un 2% y los divorcios disminuyeron un 2 % durante el mismo periodo, según los datos oficiales.