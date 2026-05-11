Distrito de San Félix, sede de la chiricanidad

A.Rodríguez | El distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, será la sede oficial del Año de la Chiricanidad 2026, en el marco de la celebración de los 177 años de fundación de la provincia, que se conmemorarán el próximo 26 de mayo, informó el alcalde Alberto Tikas.

Tikas mencionó que como parte de la agenda conmemorativa, el 25 de mayo se llevará a cabo un acto protocolar en honor al periodista Heriberto Caballero Espinosa, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y aportes al periodismo en la región.

Asimismo, el alcalde informó que el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en Chiriquí, Felipe Ariel Rodríguez, será el abanderado de la tradicional cabalgata programada para el 23 de mayo.