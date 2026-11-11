Dos adultos y dos menores detenidos tras intento de robo en la Zona Libre de Colón

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad y dos adultos, fueron aprehendidas tras un intento de robo a mano armada en una empresa ubicada en la Zona Libre de Colón.

El jefe de la Zona Policial de Colón, subcomisionado Hermógenes Argüelles, informó que recibieron la alerta del personal de seguridad del área, que reportó el hecho en proceso.

Argüelles indicó que los involucrados habían despojado de sus pertenencias a los propietarios del establecimiento. Además, se recuperaron indicios relacionados con el caso y se coordinó con la Fiscalía para los trámites correspondientes.

El subcomisionado agregó que mantienen la búsqueda de un arma de fuego que habría sido utilizada durante el intento de robo.