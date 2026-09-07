Dos aprehendidos y decomiso de tres armas de fuego, tras balacera en Pueblo Nuevo

Dos hombres fueron aprehendidos en el sector capitalino de Santa Ana, tras presuntamente protagonizar una balacera la mañana de este lunes en la vía Transístmica, a la altura de Pueblo Nuevo.

La Policía Nacional informó que los sospechosos, en un auto en marcha, realizaron más de 40 disparos contra un vehículo de color gris, que se encontraba en una estación de combustible ubicada en calle 15, Pueblo Nuevo.

No se reportaron personas heridas.

Tras el hecho, agentes policiales iniciaron una persecución que culminó en calle Estudiante, en el corregimiento de Santa Ana, donde fueron capturados un adulto y un menor de edad. En la acción fueron decomisadas tres armas de fuego tipo pistola.

Las autoridades informaron que el vehículo en el que se desplazaban mantiene una denuncia de robo. Además, se verificó que ambos aprehendidos registran antecedentes por lesiones personales con arma de fuego y posesión de drogas.