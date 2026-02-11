Dos conductores fueron sancionados por manejo desordenado en Howard

Tras denuncia ciudadana, a través de un video que circula en redes sociales, dos conductores de trasporte público fueron sancionados, luego de ser captados infraganti conduciendo en retroceso en el área de Howard.

De acuerdo con la Policía, ambos conductores de buses tipo coaster incurrieron en diferentes faltas al Reglamento de Tránsito, detalladas a continuación:

-Falta 2 Sin condiciones de seguridad.-Falta 47 Conducir de forma desordenada.-Falta 49 Conducir en vía contraria o girar en U.-Falta 55 Conducir en retroceso.-Falta 58 realizar giro prohibido.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, hizo un llamado a los conductores “a manejar de manera responsable, cumpliendo con las señales de tránsito para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los demás”.