Dos detenidos en Veracruz tras herir de un disparo a un policía

Dos hombres fueron aprehendidos en el corregimiento de Veracruz tras protagonizar una balacera en la que resultó herida una unidad de la Policía Nacional (PN). El uniformado sufrió un rozón de bala en el lado izquierdo del rostro mientras intentaba frustrar la huida de los sospechosos, informaron desde la PN.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, varias unidades policiales realizaban un patrullaje de rutina en el sector cuando percataron la actitud inusual de los dos sujetos. Al darles la voz de alto, los individuos hicieron caso omiso e iniciaron un intento de fuga. En su afán por evadir la justicia, intentaron atrincherarse en una residencia cercana, momento en el que abrieron fuego contra los oficiales.

Tras el intercambio de disparos y la posterior captura de los implicados, el policía herido fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. Los reportes médicos indican que se encuentra en condición estable. Por su parte, ambos detenidos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para enfrentar los cargos correspondientes por agresión a la autoridad e intento de homicidio.