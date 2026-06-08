Dos impresionantes buques en Panamá

ML | El USS Lake Erie y el guardacostas Kimball coincidieron en el sector de Amador, ciudad de Panamá en una visita programada. La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó de esta “visita especial”, afirmando que “refleja la sólida cooperación entre Estados Unidos (EE.UU.) y Panamá en materia de seguridad marítima y protección de la estabilidad regional”.

Integrantes del SENAN y de la Policía Municipal del distrito de Panamá participaron a bordo de las embarcaciones realizando ejercicios conjuntos con la Armada y la Guardia Costera de EE.UU.