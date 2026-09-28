Nacionales

Dos imputados por maltrato tras la muerte de niño en Pedasí

Las autoridades han imputado cargos a dos familiares del menor fallecido en Los Santos

Dos imputados por maltrato tras la muerte de niño en Pedasí
Inteligencia Artificial | imagen referencial de las dos mujeres detenidas.
Dos imputados por maltrato tras la muerte de niño en Pedasí
Dos imputados por maltrato tras la muerte de niño en Pedasí
ML | Directora del Senniaf.
Amilkar Rodriguez
28 de septiembre de 2026

El caso relacionado con la muerte de un menor de 10 años en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, mantiene bajo investigación al Ministerio Público, mientras dos familiares enfrentan medidas cautelares por el presunto delito de maltrato al menor.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el pasado 23 de septiembre, un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio ordenó arresto domiciliario e imputó cargos por el delito de maltrato al menor contra la madre del infante, quien se encuentra embarazada.

La medida fue adoptada luego de que la mujer se presentara voluntariamente ante las autoridades judiciales para responder dentro de las investigaciones que se adelanta en torno al fallecimiento del niño.

En tanto, la abuela del menor fallecido, Luris Edith Cedeño, permanece bajo detención provisional, luego de que el Ministerio Público formulara cargos en su contra por el presunto delito de maltrato al menor en modalidad agravada.

Al respecto la abogada Suky Yard informó que “presentó las respectivas querellas con el objetivo de determinar si pudo existir una eventual omisión por parte de funcionarios públicos en la atención del caso”.

La representante legal de la familia paterna del menor señaló que “se revisarán las actuaciones de las instituciones que tuvieron conocimiento de la situación. Según información proporcionada por la abuela paterna, ya existían antecedentes relacionados con una posible vulneración de los derechos de los niños y un proceso de investigación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

La Fiscalía Regional de Los Santos mantiene la carpeta de investigación bajo estricta reserva legal para proteger la integridad de los menores involucrados.
Senniaf le da seguimiento al caso

ml | La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que ante el lamentable fallecimiento del niño registrado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, se activaron de manera inmediata los protocolos y procedimientos correspondientes. Como parte de las acciones realizadas, los hermanos del niño se encuentran bajo el cuidado de un referente familiar.

La aprehensión de las investigada se produce después de varios días de reclamos por parte de residentes del distrito
Tags:
Senniaf
|
Pedasí
|
imputan cargos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR