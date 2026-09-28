Dos imputados por maltrato tras la muerte de niño en Pedasí

El caso relacionado con la muerte de un menor de 10 años en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, mantiene bajo investigación al Ministerio Público, mientras dos familiares enfrentan medidas cautelares por el presunto delito de maltrato al menor.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el pasado 23 de septiembre, un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio ordenó arresto domiciliario e imputó cargos por el delito de maltrato al menor contra la madre del infante, quien se encuentra embarazada.

La medida fue adoptada luego de que la mujer se presentara voluntariamente ante las autoridades judiciales para responder dentro de las investigaciones que se adelanta en torno al fallecimiento del niño.

En tanto, la abuela del menor fallecido, Luris Edith Cedeño, permanece bajo detención provisional, luego de que el Ministerio Público formulara cargos en su contra por el presunto delito de maltrato al menor en modalidad agravada.

Al respecto la abogada Suky Yard informó que “presentó las respectivas querellas con el objetivo de determinar si pudo existir una eventual omisión por parte de funcionarios públicos en la atención del caso”.

La representante legal de la familia paterna del menor señaló que “se revisarán las actuaciones de las instituciones que tuvieron conocimiento de la situación. Según información proporcionada por la abuela paterna, ya existían antecedentes relacionados con una posible vulneración de los derechos de los niños y un proceso de investigación ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).