Dos jóvenes quedan en detención provisional por homicidio de conductor de plataforma en Veraguas

Dos hombres de 18 y 19 años quedaron en detención provisional luego de que la Fiscalía Regional de Veraguas les formulara cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir.

Conforme al reporte, el caso está relacionado con un hecho ocurrido la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, Veraguas, cuando la víctima, quien trabajaba como conductor para una plataforma digital, recogió a varios pasajeros que posteriormente lo habrían agredido.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los dos hombres enfrentan cargos por su presunta participación en los hechos. La entidad indicó que continuará ejerciendo la acción penal “con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley”.