Dos leyes se disputan la basura en San Miguelito

Dos iniciativas que se relacionan con la recolección de la basura en el distrito San Miguelito fueron presentadas por los diputados Raúl Pineda y Luis Duke.

Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), propone que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) se encargue de manera permanente del servicio en San Miguelito y Duke, de Vamos, le quiere quitar competencia a la AAUD a nivel nacional.

El perredista explicó que la propuesta presentada se trata del anteproyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2010. “A partir de la entrada en vigor de la Ley, el distrito de San Miguelito traspasa de manera definitiva a la Autoridad de Aseo todas las funciones, responsabilidades, competencias operativas y administrativas relacionadas con el servicio de aseo urbano y domiciliario”, indicó Pineda.

Por su parte, Duke explicó que “la iniciativa busca que los gobiernos locales asuman un rol protagónico en la recolección y manejo integral de los residuos, mientras que la AAUD actúe de forma complementaria y supletoria, brindando apoyo técnico y operativo cuando sea necesario”.