Nacionales

Dos leyes se disputan la basura en San Miguelito

Las dos propuestas legislativas presentadas deberán pasar por el filtro de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, la cual es presidida por el diputado Panameñista Edwin Vergara

Dos leyes se disputan la basura en San Miguelito
ML | Luis Duke Walker, diputado de la bancada de Vamos.
Dos leyes se disputan la basura en San Miguelito
ML | El diputado Raúl Pineda Vergara, de la bancada PRD.
Thaylin Jiménez
26 de enero de 2026

Dos iniciativas que se relacionan con la recolección de la basura en el distrito San Miguelito fueron presentadas por los diputados Raúl Pineda y Luis Duke.

Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), propone que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá (AAUD) se encargue de manera permanente del servicio en San Miguelito y Duke, de Vamos, le quiere quitar competencia a la AAUD a nivel nacional.

El perredista explicó que la propuesta presentada se trata del anteproyecto de ley que modifica la Ley 51 de 2010. “A partir de la entrada en vigor de la Ley, el distrito de San Miguelito traspasa de manera definitiva a la Autoridad de Aseo todas las funciones, responsabilidades, competencias operativas y administrativas relacionadas con el servicio de aseo urbano y domiciliario”, indicó Pineda.

Por su parte, Duke explicó que “la iniciativa busca que los gobiernos locales asuman un rol protagónico en la recolección y manejo integral de los residuos, mientras que la AAUD actúe de forma complementaria y supletoria, brindando apoyo técnico y operativo cuando sea necesario”.

Ambas iniciativas se presentaron el 21 de enero y se encuentran en etapa preliminar en la Comisión de Trabajo
Tags:
AAUD
|
Autoridad Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD)
|
diputado Raúl Pineda
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR