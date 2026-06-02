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Dos muertos deja fuga masiva en La Joyita, confirmó la ministra de Gobierno

Dos muertos deja fuga masiva en La Joyita, confirmó la ministra de Gobierno
ML | Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno.
Redacción Web
02 de junio de 2026

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que aumentó a dos el número de internos fallecidos tras la fuga masiva y los disturbios registrados la tarde del lunes en el Centro Penitenciario La Joyita.

“Son dos personas fallecidas dentro del pabellón. Cuando me den los nombres, los anunciaré”, manifestó Montalvo.

Según información preliminar, los hechos se produjeron durante un proceso de clasificación y traslado de reclusos, situación que desencadenó un motín, daños a la infraestructura del penal y la fuga de varios privados de libertad.

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