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Dos personas detenidas por cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía

Dos personas detenidas por cacería ilegal en el Parque Nacional Soberanía
ML | Unidades de la Policía con los detenidos.
Redacción Metro Libre
05 de septiembre de 2026

Dos personas fueron arrestadas por unidades policiales tras ser sorprendidas realizando cacería ilegal en el área protegida del Parque Nacional Soberanía.

De acuerdo con el informe, los ciudadanos de 37 y 29 años fueron ubicados en un área boscosa próxima a una quebrada.

Durante la verificación se les decomisaron dos escopetas y animales silvestres sin vida que llevaban en mochilas.

Ambos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, informó que mantiene acciones de vigilancia y control en las áreas protegidas del país con el objetivo de prevenir delitos contra la seguridad y el patrimonio natural.

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