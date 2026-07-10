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Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en la Vía Centenario

Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en la Vía Centenario
ML | Lugar del accidente de tránsito.
Redacción Web
10 de julio de 2026

El subteniente Edgar Peralta, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), informó sobre un hecho de tránsito registrado en la Vía Centenario, a la altura del puente sobre el Corredor Norte, donde dos personas murieron.

Según el informe, una de las víctimas falleció en el lugar del accidente, mientras que otra murió posteriormente en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho y recomiendan a los conductores utilizar rutas alternativas mientras se realizan las labores de atención y despeje de la vía.

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