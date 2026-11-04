Dos personas son sorprendidas en presunta minería ilegal en el Parque Nacional Sierra Llorona

El Ministerio de Ambiente informó sobre la detección de dos personas presuntamente vinculadas a actividades de minería ilegal dentro del Parque Nacional Sierra Llorona, en la provincia de Colón, durante un operativo de vigilancia y control realizado en el marco de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con la entidad, los individuos fueron sorprendidos en flagrancia por guardaparques del Ministerio de Ambiente, en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, y posteriormente puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

Durante la inspección del área, las autoridades encontraron coladores y bateas artesanales utilizados para separar minerales del sedimento extraído del cauce del río, así como evidencias de dragado en el lecho y los márgenes. Además, detectaron el posible uso de sustancias químicas en el proceso de extracción, lo que podría representar un riesgo de contaminación para las fuentes hídricas del área protegida.

Como parte de la intervención, también fueron desmantelados pequeños campamentos instalados de manera irregular en el lugar.

El Ministerio de Ambiente advirtió que estas prácticas generan daños a los ecosistemas, debido a que la remoción de sedimentos aumenta la turbidez del agua, modifica los cauces naturales y deteriora los hábitats acuáticos, además de poner en riesgo las fuentes de agua de las que dependen la fauna silvestre y las comunidades cercanas.

En paralelo, los guardaparques realizaron una jornada educativa con jóvenes de la comunidad de Aguas Claras, con el propósito de crear conciencia sobre las consecuencias de la minería ilegal y promover la protección de los recursos naturales.

La entidad reiteró que mantendrá los operativos de vigilancia en coordinación con la Policía Ambiental y otras instituciones, así como el monitoreo de las zonas identificadas, para evitar nuevas afectaciones y preservar los recursos hídricos y la biodiversidad del Parque Nacional Sierra Llorona.