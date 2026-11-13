Dos vuelos con destino a Estados Unidos retornan a Panamá por problemas de comunicación aérea

Dos vuelos que tenían previsto viajar desde Panamá hacia Estados Unidos retornaron al país como medida preventiva, debido a problemas de comunicación reportados en el sistema aeronáutico estadounidense.

La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que mantiene seguimiento a las operaciones aéreas programadas hacia ese destino para evaluar cualquier posible afectación.

La entidad indicó que Panamá mantiene activos los protocolos habituales de seguridad operacional y permanece en comunicación con las autoridades aeronáuticas internacionales y las aerolíneas involucradas para conocer la evolución de la situación.

La AAC reiteró que continuará monitoreando los acontecimientos y que informará oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier novedad.