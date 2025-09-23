EE.UU. dona escáner para la frontera de Paso Canoa en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció a través de sus redes sociales la donación e instalación de un escáner y la infraestructura necesaria para la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá en Paso Canoa, uno de los puntos fronterizos más transitados entre Panamá y Costa Rica.

La entrega, realizada el 19 de septiembre, busca fortalecer la seguridad en la zona y promover un comercio transfronterizo más seguro y eficiente. Según la Embajada de EE.UU., esta donación es parte de su compromiso de colaborar con Panamá para aumentar la seguridad fronteriza y combatir el comercio ilícito y el narcotráfico.

Esta iniciativa tiene como objetivo hacer que toda la región sea más segura, demostrando la cooperación entre ambos países para garantizar fronteras seguras, lo que a su vez beneficia a toda la región.