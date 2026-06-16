EE.UU. entrega centro de ciberseguridad y equipos a Senafront valorados en $3 millones

Estados Unidos inauguró un nuevo Centro de Operaciones de Ciberseguridad para el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad con Panamá.

De acuerdo con la información divulgada por el embajador de Estados Unidos en Panamá Kevin Marino Cabrera, el centro contó con una inversión de $1.5 millones y está orientado a fortalecer la capacidad del país para detectar, monitorear y responder a amenazas cibernéticas contra infraestructuras críticas, entre ellas el Canal de Panamá.

La inauguración contó con la participación del secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Juan Carlos Rodríguez, y el director de Senafront, Larry Solís.

Además del centro de ciberseguridad, Estados Unidos entregó equipos valorados en otros $1.5 millones, que incluyen cinco camiones refrigerados tipo furgón, dos jeeps de mantenimiento y 400 sistemas tácticos de comunicación.