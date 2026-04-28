EE. UU. entrega equipos de alta tecnología a bomberos

En un esfuerzo conjunto por fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, lideró la entrega de un importante donativo de equipos destinados a combatir la actual crisis de incendios forestales que afecta al país.

El acto, realizado en la sede del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), contó con la participación del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM). La donación consiste en 200 mochilas especializadas para el combate de incendios de masa vegetal, con un valor total de $25,000. Cada unidad está equipada con suministros críticos de supervivencia, incluyendo agua, herramientas, radios de comunicación y mapas tácticos.

El embajador Cabrera destacó que este apoyo es un resultado directo de la alianza estratégica establecida entre los gobiernos de los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino.

“Gracias a nuestra cooperación en seguridad ampliada, estamos colaborando con los equipos de primera respuesta y apoyando a las comunidades frente a desastres naturales, especialmente durante esta severa temporada seca”, afirmó el diplomático.

”Gracias a nuestra cooperación en seguridad ampliada, estamos colaborando con los equipos de primera respuesta y apoyando a las comunidades frente a desastres naturales”, dijo.