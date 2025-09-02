EE.UU. entrega más de 165 mil libras de comida a Panamá bajo el Programa Denton

Un avión C-5 Super Galaxy de la Fuerza Aérea de EE.UU. entregó más de 167,000 libras de alimentos a Panamá, a través del Programa Denton, un puente aéreo humanitario que transporta suministros de ayuda donados de manera privada en aeronaves militares con espacio disponible, el 30 de agosto pasado.

El transporte de carga consistió en cuatro contenedores de 40 pies que transportaban más de 5,000 cajas de alimentos, suficientes para más de seis millones de comida, valorados en más de $315,000.

“Con esta donación vamos a estar sirviendo a varias comunidades, Aguadulce, San Blas, Veraguas, Chiriquí, las áreas con mayor necesidad en este momento”, comentó Francisco Chávez Jr., coordinador de donaciones de la Fundación Castillo Del Rey. “Gracias al Programa Denton, podemos cambiar la vida de las personas”, agregó.

La donación resalta una cooperación entre Estados Unidos y Panamá enfocada en las personas, basada en el respeto al liderazgo panameño y en un compromiso compartido con el bienestar comunitario. La entrega, donada a través de la Fundación Castillo Del Rey, será distribuida, junto con autoridades panameñas y organizaciones locales para llegar a los hogares más vulnerables.

Más allá de los alimentos, el puente aéreo representa una inyección económica significativa. El gobierno de EE.UU. está invirtiendo más de $500,000 en la operación del C-5 para esta entrega.

Desde 2004, los programas del Comando Sur han sumado más de $50 millones en Panamá, incluyendo la construcción de clínicas, escuelas, instalaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y estaciones de bomberos, así como la entrega de suministros de emergencia, sistemas de filtración de agua, equipos para bomberos y medicinas para el Ministerio de Salud.

La entrega de hoy bajo el Programa Denton es el paso más reciente en esa larga cooperación.

“El Programa Denton es un puente de solidaridad entre el pueblo estadounidense y el pueblo panameño”, expresó el capitán Daniel Betancourt, agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

“Estos esfuerzos reflejan los valores que compartimos, el compromiso y la compasión que unen a EE.UU. y Panamá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos panameños”, añadió Betancourt.

En cifras:

- 167,940 libras de alimentos entregados en cuatro contenedores de 40 pies a bordo del C-5 Super Galaxy.

- 5,040 cajas de arroz fortificado, nuggets de soya y vegetales deshidratados con vitaminas y minerales, con fecha de caducidad hasta 2026–2027.

- Más de $315,000 es el valor total de la carga, donada a través de la Fundación Castillo Del Rey.

- 1,033,000 libras de alimentos distribuidos en Panamá desde 2013, equivalentes a 6.5 millones de comidas.

- Más de 50 sitios beneficiados, incluyendo escuelas, orfanatos y programas de alimentación — desde Guna Yala y Ngäbe Buglé hasta Chiriquí, Veraguas, Darién y Bocas del Toro.

- 2–5 semanas: tiempo estimado para que los alimentos lleguen a todos los beneficiados a nivel nacional.

- Más de $500,000 costo para el gobierno de EE.UU. operar el C-5 para esta entrega.

- Actividad económica local: tarifas aeroportuarias, manejo en tierra, servicios de combustible, hospedaje, transporte y otros contratos pagados a proveedores panameños.