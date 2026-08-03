EE. UU. reitera su apoyo a Panamá y Colombia para combatir a los carteles de la droga

Durante un encuentro de varias autoridades por el de inicio de los ejercicios Panamax, en los que participarán 20 países, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad en la frontera panameña. El diplomático abordó la situación migratoria en la selva del Darién y advirtió sobre el riesgo latente de la llegada de miembros del Cártel del Golfo, tras las recientes alertas emitidas desde Colombia.

Cabrera reafirmó el compromiso de su país con la cooperación bilateral y regional para combatir a las organizaciones criminales transnacionales: “Estados Unidos siempre está abierto para colaborar con nuestros amigos, nuestros socios, nuestros aliados de Panamá... fortaleciendo la seguridad regional ¿y cómo se hace eso?, llevándole la contra a los narcotraficantes, a los carteles, a las organizaciones trasnacionales, lo cual no trae nada bueno para nuestro hemisferio y nuestros países”, expresó el embajador.

El representante estadounidense explicó que las actividades de estos grupos delictivos impactan directamente a todo el continente, ya que las rutas de tráfico de drogas tienen como destino final el mercado norteamericano. En este sentido, recordó la postura del presidente Donald Trump, quien ha catalogado a estas estructuras criminales como grupos terroristas debido al alto número de muertes que provocan.

“La droga ha matado más personas que el terrorismo, así que para nosotros es bien importante... trabajando juntos, hombro a hombro con nuestros amigos los panameños, ahora con los colombianos y con todos los otros países de la región para enfrentar esta situación”, puntualizó Cabrera.