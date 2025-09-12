$!Ejercicios Panamax refuerzan la seguridad y estrechan lazos

El ejercicio Panamax-Alpha 2025 es la versión panameña de la serie PANAMAX, uno de los entrenamientos multinacionales de seguridad más relevantes de la región, centrado en la protección del Canal de Panamá y en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante amenazas transnacionales, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Mayco Palacio, director nacional de Operaciones Aeronavales, destacó que “en la fase inicial de este ejercicio práctico participan unidades de las fuerzas especiales de los estamentos de seguridad”.

Juan Alvarado, comandante aéreo, detalló que “en la primera fase los ejercicios iniciaron con una serie de maniobras que buscan fortalecer las destrezas de nuestros grupos y fuerzas especiales en las diferentes áreas de ejecución, así como desarrollar habilidades en embarque y desembarque, y en la toma de objetivos en áreas de interés”.

Según datos del Senan, los ejercicios Panamax comenzaron en 2003 con la participación de tres países: Panamá, Chile y Estados Unidos. Desde entonces, se han ampliado para incluir a más naciones. La versión Panamax-Alpha inició en 2007 como un ejercicio anual bilateral entre Panamá y EE.UU., en territorio panameño.

La primera fase de la edición 2025 se desarrolló del 14 al 18 de julio, con la participación de 80 unidades.