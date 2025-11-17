El 28 de noviembre fija el rumbo de Panamá, según historiadores

Los actos en conmemoración de los 204 años de independencia de Panamá de España, el próximo 28 de noviembre, se celebran en importantes puntos de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá, pero no con tanta fuerza o despliegue como las celebraciones del 3 de noviembre, por parte del gobierno central.

Para algunos historiadores, esto se debe a que en ese momento no se estableció una república, sino que decidieron unirse al proyecto “Gran Colombia” de Simón Bolívar.

“Es una de las fechas que define lo que íbamos a hacer, fue algo maravilloso y más porque fue sin derramamiento de sangre. Sí, pareciera que no se da tanto derroche, pero sería cuestión de organizar algo más recatado y corto, tomando en cuenta que no éramos una república, con representaciones estudiantiles, enfocado en los retratos de los próceres, el uso respetuoso de la bandera de España y la que en ese momento se utilizó para unirse al proyecto de Simón Bolívar”, plantea el historiador Vladimir Berrio-Lems.

Al respecto, el investigador Lisímaco López rescata la importancia de la fecha afirmando que “el 28 de noviembre de 1821 es fundamental para la vida jurídica y cívica republicana del Istmo de Panamá. Un ejemplo de esa voluntad y de la que debemos sentirnos orgullosos”.