Nacionales

El 28 de noviembre fija el rumbo de Panamá, según historiadores

Betania, Ernesto Córdoba Campos, Boquete y La Chorrera son algunos de los lugares donde se realizan desfiles patrios

ML | Un grupo de jóvenes tocan instrumentos durante los desfiles patrios.
ML | Celebración.
ML | Delegaciones.
ML | Desfile.
ML | Plaza de independencia.
Yalena Ortiz
17 de noviembre de 2025

Los actos en conmemoración de los 204 años de independencia de Panamá de España, el próximo 28 de noviembre, se celebran en importantes puntos de Chiriquí, Panamá Oeste y Panamá, pero no con tanta fuerza o despliegue como las celebraciones del 3 de noviembre, por parte del gobierno central.

Para algunos historiadores, esto se debe a que en ese momento no se estableció una república, sino que decidieron unirse al proyecto “Gran Colombia” de Simón Bolívar.

“Es una de las fechas que define lo que íbamos a hacer, fue algo maravilloso y más porque fue sin derramamiento de sangre. Sí, pareciera que no se da tanto derroche, pero sería cuestión de organizar algo más recatado y corto, tomando en cuenta que no éramos una república, con representaciones estudiantiles, enfocado en los retratos de los próceres, el uso respetuoso de la bandera de España y la que en ese momento se utilizó para unirse al proyecto de Simón Bolívar”, plantea el historiador Vladimir Berrio-Lems.

Al respecto, el investigador Lisímaco López rescata la importancia de la fecha afirmando que “el 28 de noviembre de 1821 es fundamental para la vida jurídica y cívica republicana del Istmo de Panamá. Un ejemplo de esa voluntad y de la que debemos sentirnos orgullosos”.

Boquete de fiesta

ml | Las celebraciones en Boquete inician el 26 de noviembre con la presentación de la orquesta Mi Gente; el 27 será el desfile de antorchas y gala folclórica; el 28 es el desfile de la Independencia y culmina con cabalgata el 29 de noviembre.

Tradicional celebración

ml | En el distrito de La Chorrera, los actos cívicos iniciarán a las 8:00 a.m., con el abanderamiento del presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, Juan Arias. Se espera que el desfile de inicio a las 9:00 a.m.

Cierre de gala

ml | El desfile de Betania, dará inicio en Plaza Edison hasta Plaza Mirage, a partir de las 9:00 a.m., el día 28 de noviembre, con la presencia de asociaciones, delegaciones de escuela, colegios y bandas independientes. Cierre con Osvaldo Ayala.

Hechos históricos

ml | El 28 de noviembre de 1821 Panamá declaró su independencia de España. El acta de independencia fue firmada por el cabildo, y poco después Panamá se unió voluntariamente a la Gran Colombia.

