$!El 80% de los abusos a menores ocurre en su círculo cercano, alertan los expertos

La representante del corregimiento de San Francisco, Serena Vamvas, alertó sobre el aumento de desapariciones y casos de abuso contra menores en distintos puntos del país, situación que obliga a reforzar los mecanismos de protección infantil y revisar el funcionamiento de las instituciones responsables.

Vamvas sostuvo que el fenómeno también está relacionado con redes de explotación y comportamientos delictivos que podrían estar operado durante años. La representante destacó además que la mayoría de los abusos contra menores ocurre dentro del entorno cercano. “El 80% de los abusos que ocurren en los niños proviene de personas cercanas o familiares”, afirmó.

Por su parte, la abogada penalista Maruquel Castroverde, especialista en delitos de violencia por motivos de género, sostuvo que el principal desafío no es la falta de normas legales, sino la manera en que la sociedad enfrenta el problema. “El problema no es la falta de leyes, sino cómo la sociedad protege a la niñez”, explicó. Según señaló, los menores pueden ser víctimas de familiares, vecinos o personas de confianza, pero también en espacios que deberían ser seguros, como escuelas, transporte público o entornos religiosos.

En tanto, la activista Lucy Córdoba hizo un llamado al presidente José Raúl Mulino para reforzar los mecanismos de supervisión en los espacios de toma de decisiones vinculados a la protección de la niñez.