El 97 % de la niñez en centros de atención integral logra un estado nutricional óptimo

Un total de 2,456 niños y niñas que asisten a 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) acceden actualmente a menús balanceados que cubren hasta el 70 % de su ingesta alimentaria diaria, así lo informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Según el segundo reporte de evaluación nutricional de 2025, realizado a 1,555 infantes de entre 1 y 4 años, el 97 % de la población evaluada mantiene un estado nutricional normal, mientras que un 2 % presenta bajo peso moderado y un 1 % bajo peso severo.

La dieta implementada en estos centros prioriza productos frescos y mínimamente procesados, incluyendo verduras, frutas, yogur, carnes y legumbres, con un estricto control para mantener niveles bajos de azúcar, grasas y sodio. El esquema alimentario se distribuye en cuatro tiempos de comida: desayuno, almuerzo y dos meriendas, diseñados para cumplir con los requerimientos físicos y cognitivos específicos de la edad preescolar.

Actualmente, se trabaja en la redacción de lineamientos técnicos nacionales que establecerán estándares obligatorios para los servicios de alimentación en todos los centros infantiles, tanto públicos como privados. Este documento, que se prevé finalizar el próximo año, definirá procesos de recepción, almacenamiento y preparación de alimentos, incorporando criterios de pertinencia cultural para respetar las tradiciones alimentarias de diversas comunidades y comarcas.

La nutricionista del MIDES, Gietsseth Blanco, destacó que estas acciones buscan consolidar una alimentación saludable desde la primera infancia, etapa clave para el desarrollo integral.

Por su parte, Ángela Ortega, nutricionista del Ministerio de Salud, señaló que los lineamientos técnicos “sentarán las bases para promover una alimentación saludable en todos los CAIPI del país y servirán como una guía práctica para padres y docentes en la planificación de alimentos mínimamente procesados”.

El programa también incluye evaluaciones antropométricas periódicas y capacitación al personal para asegurar que las porciones sean las adecuadas. Estas acciones buscan mitigar riesgos de obesidad y enfermedades prematuras vinculadas a la mala alimentación, fomentando hábitos saludables que puedan ser replicados por las familias en sus hogares.

Actualmente, el MIDES brinda atención a más de 2 mil niños y niña a través de sus ofreciendo un servicio accesible para las familias, con un costo anual de matrícula de B/.7.00 por cada niño o niña inscrito, mientras que la mensualidad es de B/.5.00.