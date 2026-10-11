El Comando Sur de EE.UU. ha entregado más de 100 mil insumos de ayuda en zonas afectadas.

Unas 54,591 cajas de agua potable, 50,621 latas de alimentos y 11 tiendas de campaña médicas forman parte de las miles de libras de ayuda de emergencia que las fuerzas estadounidenses han logrado entregar con éxito a las comunidades afectadas por el devastador terremoto del 9 de octubre.

La asistencia humanitaria, desplegada a través de operaciones aéreas y terrestres, continúa llegando de manera directa a las zonas de mayor impacto para reforzar la atención en salud y el suministro de insumos básicos.

Este despliegue militar de soporte se realiza a solicitud formal del Gobierno Nacional y es ejecutado por el Departamento de Defensa de EE.UU. en coordinación con el Departamento de Estado.

Las fuerzas asignadas al Comando Sur (Southcom) se mantienen trabajando en estrecha colaboración con las autoridades e instituciones de rescate de Panamá para agilizar la logística de distribución y garantizar el flujo constante de suministros de primera necesidad hacia las poblaciones vulnerables.