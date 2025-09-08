Nacionales

El CONAPE llama a ejercer un periodismo ético y comprometido con la verdad

PEXELS | Un periodista con sus herramientas de trabajo.
Redacción Web
08 de septiembre de 2025

En medio del Día Internacional del Periodista, el Colegio Nacional de Periodistas de Panamá (CONAPE) hizo un llamado a los profesionales de la comunicación a practicar un ejercicio periodístico responsable y con apego a la verdad.

“El periodismo no debe inmiscuirse en banderías ni tomar partido. Nuestra misión es buscar todas las fuentes y contrapartes, ofrecer a la ciudadanía los elementos completos de una noticia y permitir que cada persona construya su propio criterio”, destacó el comunicado.

El gremio subrayó que “el verdadero periodismo no busca inducir ni manipular opiniones, sino informar con transparencia, rigor y objetividad”. Asimismo, felicitó a quienes ejercen con responsabilidad, recordando que “sin periodismo no hay democracia, y que la sociedad necesita de nuestro trabajo para conocer realidades, denunciar injusticias y dar voz a quienes no la tienen”.

El CONAPE también advirtió sobre las presiones que enfrenta la profesión: “Entre las presiones políticas y económicas que enfrenta el periodismo, el Colegio Nacional de Periodistas se mantiene siempre vigilante y firme defendiendo la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado”.

La organización gremial reconoció, además, los desafíos actuales: “los cambios tecnológicos, las situaciones laborales, el desempleo y la transformación de las audiencias”. Ante ello, enfatizó que lo que corresponde es “capacitarnos y especializarnos constantemente, emprender, aprender de la tecnología, explorar nuevas formas de comunicar y adoptar nuevas narrativas”.

Sobre el papel de la innovación, el colegio recalcó que “la tecnología devuelve a los periodistas el poder. Hoy, más que nunca, el verdadero cuarto poder está en nuestras manos a través de la tecnología. Pero ese poder solo tiene sentido si lo acompañamos de ética, responsabilidad y conexión con nuestras audiencias”.

En el mismo comunicado, el CONAPE se pronunció contra prácticas indebidas: “rechazamos categóricamente toda práctica que use el periodismo para chantajear o favorecer intereses particulares. En cambio, aplaudimos a quienes, con ética y valentía, se convierten en la voz y el oído de los problemas sociales y también denuncian actos de corrupción”.

Finalmente, el gremio concluyó reafirmando su rol en la democracia: “En este día, renovamos nuestro compromiso con un periodismo auténtico: un periodismo que informa, que ilumina y que construye democracia”.

