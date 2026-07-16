El control de comisiones abre nuevo pulso de poder en la AN

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los miembros de las Comisiones Permanentes podrán ser elegidos mediante nóminas de consenso, garantizando la representación proporcional de la minoría. Si no hay consenso, se realizará una elección individual mediante votación, aplicando un cociente de elección para asignar puestos y, de quedar vacantes, se elegirán los candidatos con mayor cantidad de votos. En caso de empate, se decidirá por sorteo. Lista de comisiones<b><span class="mln_uppercase_mln">:</span></b> Credenciales; Gobierno; Presupuesto; Economía; Comercio; Infraestructura; Educación; Trabajo, Salud y Desarrollo Social; Comunicación y Transporte; Relaciones Exteriores; Asuntos Agropecuarios; Asuntos Indígenas; Población, Ambiente y Desarrollo; De la Mujer y Asuntos Municipales.