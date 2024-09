El desfile, otro conflicto en Municipio de Arraiján

El Consejo Municipal de Arraiján, en Panamá Oeste, ha sido escenario de otro conflicto.

Tan solo en la sesión de ayer, un grupo de personas protestó en los predios del Municipio, en rechazo al cambio de la ruta que se estableció para el desfile del próximo 12 de septiembre, en celebración de la fundación del área.

Ese desfile, tradicionalmente, se hace en Arraiján Cabecera; sin embargo, este año será en Vacamonte.

La representante de Arraiján Cabecera Noris Quintero dijo que “el pueblo no está de acuerdo porque este fue el primer pueblo”. Los pequeños y medianos comerciantes afirmaron que esta decisión “inconsulta” afectará sus ingresos.

Por su parte, el vicealcalde de Arraiján Oliver Ríos aseguró que atienden un llamado de “la ATTT, Policía Nacional y el Meduca que nos recomendaron no realizar el desfile en este sector, porque existe una mega obra en el corregimiento. Las calles no están aptas para las personas adultas. Esta vez, estamos involucrando a todos los distritos. No podemos tener dos desfiles. Se le notificó, pero sigue insistente (Quintero)”.

El representante de Vacamonte José Pérez fue consultado, pero prefirió no opinar.