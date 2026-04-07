El equilibrio entre mayorías y minorías: Clave de la fortaleza democrática, según González Rivera

En toda democracia existe una tensión constante entre mayorías y minorías; sin embargo, su equilibrio es lo que define la verdadera fortaleza del sistema.

Bajo esa premisa, Christian González Rivera, profesor asociado de Derecho en el St. Thomas University College of Law y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Latinoamericana (ULA), centró su intervención en la mesa redonda “Democracia y Constitucionalismo”, realizada en el Panama American Center.El académico sostuvo que la esencia de la democracia radica en la posibilidad real de alternancia en el poder.

“La democracia solo sirve si hay una garantía y una esperanza de que la minoría de hoy pueda ser la mayoría de mañana”, afirmó, destacando que este principio es el que mantiene la legitimidad del sistema político.

En ese contexto, enfatizó que el respeto a las minorías es indispensable para evitar abusos de poder.

“Aun siendo mayoría, a la minoría le corresponden ciertos derechos y libertades”, señaló, al explicar que las constituciones modernas deben establecer límites claros que no puedan ser vulnerados por mayorías circunstanciales.

Sobre los mecanismos institucionales, González Rivera explicó el papel de las supermayorías en decisiones clave. “Dos terceras partes para proponer un cambio y tres cuartas partes para aprobarlo... eso es un gran consenso”, indicó, añadiendo que estos procesos forman parte de un sistema de pesos y contrapesos diseñado para “oponer la ambición contra la ambición”.

Finalmente, al referirse a Panamá, el experto indicó que, aunque la Constitución presenta elementos positivos en teoría, el reto principal reside en su aplicación práctica. “El derecho tiene dos vertientes: el derecho de los libros y el derecho en acción”, concluyó, subrayando la importancia de que las normas se reflejen fielmente en el funcionamiento real de las instituciones.