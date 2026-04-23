El exalcalde Alex Lee es aprehendido otra vez

El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue aprehendido (2da vez) junto al actual representante de Barrio Norte, Javier Lynch, el tesorero de dicha junta y el extesorero de Barrio Sur, como parte de las capturas más recientes realizadas en la provincia de Colón.

En esta investigación específica por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, las autoridades estiman un perjuicio económico al Estado de más de 6 millones de dólares, y se espera que los involucrados enfrenten audiencias en los próximos días.

Estos arrestos forman parte de un operativo mayor en el que al menos 20 exrepresentantes de corregimiento han sido capturados desde 2025 por su presunta vinculación con el uso indebido de fondos públicos del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de diversas Juntas Comunales del país durante el periodo 2019-2024. De acuerdo con información pública, diez de los implicados se mantienen detenidos provisionalmente, mientras que otros seis cumplen medidas cautelares de reporte periódico.

Entre los exrepresentantes que ya cumplen detención provisional están: Francia Elena Rojas, de Dolega (Chiriquí); Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra (Tolé); Jorge Montenegro, de David Centro; Miriam Bernal, de Nueva Gorgona; Noel Camargo, de la Garzas; José Rodríguez, de Cerro Pelado (Comarca Ngäbe Buglé); Paulino Domínguez, del Carate (Las Tablas) y Antonio Atencio, de Burunga.