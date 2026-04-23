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El exalcalde Alex Lee es aprehendido otra vez

A los exfuncionarios, la Fiscalía Anticorrupción les investiga principalmente por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado en perjuicio del Programa de Interés Social (PDIS) (período 2019-2024)

El exalcalde Alex Lee es aprehendido otra vez
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El exalcalde Alex Lee es aprehendido otra vez
ML | Rollyns Rodríguez, exalcalde del distrito de Arraiján.
Thaylin Jiménez
23 de abril de 2026

El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue aprehendido (2da vez) junto al actual representante de Barrio Norte, Javier Lynch, el tesorero de dicha junta y el extesorero de Barrio Sur, como parte de las capturas más recientes realizadas en la provincia de Colón.

En esta investigación específica por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, las autoridades estiman un perjuicio económico al Estado de más de 6 millones de dólares, y se espera que los involucrados enfrenten audiencias en los próximos días.

Estos arrestos forman parte de un operativo mayor en el que al menos 20 exrepresentantes de corregimiento han sido capturados desde 2025 por su presunta vinculación con el uso indebido de fondos públicos del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de diversas Juntas Comunales del país durante el periodo 2019-2024. De acuerdo con información pública, diez de los implicados se mantienen detenidos provisionalmente, mientras que otros seis cumplen medidas cautelares de reporte periódico.

Entre los exrepresentantes que ya cumplen detención provisional están: Francia Elena Rojas, de Dolega (Chiriquí); Ceferino Rodríguez, de Quebrada de Piedra (Tolé); Jorge Montenegro, de David Centro; Miriam Bernal, de Nueva Gorgona; Noel Camargo, de la Garzas; José Rodríguez, de Cerro Pelado (Comarca Ngäbe Buglé); Paulino Domínguez, del Carate (Las Tablas) y Antonio Atencio, de Burunga.

al exrepresentante de Cristóbal (Colón), Edgar Góndola, se le decretó la detención provisional
En el operativo de ayer, en Colón, la Fiscalía ubicó indicios relacionados a las investigaciones
Alcaldes investigados

ml | La lista de exjefes municipales bajo investigación judicial sigue creciendo tras la reciente detención del exalcalde de Colón, Alex Lee, señalado por presuntas irregularidades durante su gestión y quien fue detenido en agosto de 2025. Este arresto se suma al de Rollyns Rodríguez, exalcalde de Arraiján (2019-2024), quien fue aprehendido el pasado 12 de febrero de 2026 mediante la “Operación Comuna”.

Rodríguez es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de peculado doloso agravado y el uso indebido de fondos de descentralización, manteniendo actualmente la medida cautelar de arresto domiciliario.

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