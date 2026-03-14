El gobierno lanza plan de optimización de agua potable en Azuero

El gobierno nacional inició la ejecución del plan de optimización de la red de agua potable en las ciudades de Chitré y La Villa, en las provincias de Herrera y Los Santos, respectivamente.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, designado como coordinador del plan, supervisó la llegada de insumos y equipos para la habilitación de pozos y la instalación de tanques de suministro en centros escolares.

El objetivo es mejorar el suministro de agua potable en la región, afectada por irregularidades en el servicio en las últimas semanas. Se instalará una mesa técnica para definir acciones y necesidades de financiamiento.

Entre las acciones, se rehabilitarán 29 pozos en Los Santos y se perforarán 22 nuevos pozos. Además, se instalarán tanques de reserva en escuelas de Chitré.

El plan se ejecutará en todas las zonas del país que presenten dificultades en el suministro de agua potable. Se contará con el apoyo de más de 300 funcionarios de diferentes juntas técnicas.

La iniciativa busca resolver la situación a corto plazo, mientras se avanza en la rehabilitación de plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas plantas.