El Gobierno Nacional destinará fondos extraordinarios para atender crisis de aseo en San Miguelito

El presidente José Raúl Mulino advirtió sobre la grave situación que enfrenta el distrito de San Miguelito en materia de limpieza y aseo, señalando que la crisis actual podría derivar en un problema sanitario mayor.

En su cuenta oficial de X, Mulino afirmó: “San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población”.

El mandatario explicó que su administración destinará recursos para atender la problemática, indicando que “el gobierno dispondrá de fondos extraordinarios que serán descentralizados, como lo hicimos y haremos con otros municipios, a raíz del pedido de la alcaldesa Irma al Secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien coordinará las acciones”.

Además, Mulino valoró la labor de uno de los diputados de ese distrito, señalando que “quiero destacar la gestión del diputado Luis Eduardo Camacho, preocupado por llevar soluciones a su distrito”.