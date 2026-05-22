$!“El homicida no discrimina horario, lugar o multitud”

Los homicidios en las jornadas diurnas en lugares concurridos son motivo de preocupación para la sociedad. Solo esta semana se registró el asesinato de una persona apodada “John Wick”, en la hora pico de la tarde en la Ave. Ricardo J. Alfaro.

Para el coordinador de Proyectos y Programas de Seguridad adscrito a la Presidencia de la República, Severino Mejía, los homicidios no tienen horario, sobre todo si existen presuntas vinculaciones con el narcotráfico. “Al no ser un país productor, pero contar con una posición geográfica idónea para el trasiego de sustancias ilicitas hacia EE. UU., esto lo convierte en un nodo estratégico fundamental para el tráfico internacional de drogas. Los homicidios producto del sicariato buscan el dominio de las rutas terrestres y de los puertos, a través de la introducción de drogas en los contenedores”, explicó el exviceministro de Gobierno.

Las estadísticas del Ministerio Público detallan que hasta el 30 de abril de 2026 se registraron 193 homicidios, 13 más que el año pasado en el mismo periodo. De ese total, en 165 casos se utilizaron armas de fuego (85%); el 94% de las víctimas eran hombres y la mayoría, el 72%, tenía entre 18 y 34 años.

El sociólogo Milcíades Pinzón recalca el impacto que tiene este tipo de crímenes en la sociedad: “Estos delitos influyen en el sentir de la comunidad. Se ve un incremento que puedo atribuir al deterioro de valores, al desempleo y a que cada vez hay más personas al margen de la ley; esa combinación produce estas expresiones violentas, algunas veces vinculadas al sicariato”.