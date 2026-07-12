El IDAAN anuncia interrupción temporal de agua por instalación de válvulas en Calidonia y Bella Vista

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en el sector de Perejil, La Cresta y Bella Vista debido a trabajos de instalación de dos válvulas que realiza la institución para mejorar la red de distribución.

La entidad detalló que las labores contemplan la colocación de una válvula de 8 pulgadas en Perejil, corregimiento de Calidonia, y otra de 6 pulgadas en Vía España, como parte de las acciones de mantenimiento y optimización del sistema.

De acuerdo con la entidad, la interrupción del servicio afectará a los residentes de Perejil, La Cresta y Bella Vista, específicamente en las calles 42, 43, 44 y 45.

La institución indicó que estos trabajos forman parte de las intervenciones programadas para fortalecer la infraestructura del sistema de agua potable y garantizar un mejor funcionamiento de la red.