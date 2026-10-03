El IDAAN anuncia trabajos en El Chorrillo este sábado; suministro de agua será irregular

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este sábado 3 de octubre de 2026, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.d., se realizarán trabajos de desviación de una tubería de 10 pulgadas en avenida A, en El Chorrillo.

Las labores estarán a cargo de personal de la empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOP) e incluyen además la instalación de una cámara eléctrica, como parte del proyecto de Renovación Urbana de El Chorrillo.

Durante el desarrollo de estos trabajos, el suministro de agua potable será irregular en El Chorrillo y San Felipe.

El IDAAN exhortó a los residentes de ambos sectores a tomar las medidas de abastecimiento necesarias mientras culminan las labores y ofreció disculpas por los inconvenientes.