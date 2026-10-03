El IMHPA advierte de fuertes lluvias con riesgo de inundaciones y deslizamientos este sábado

Para este sábado, 3 de octubre de 2026, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica nublados con lluvias ligeras a moderadas en el Caribe, con aguaceros de moderados a fuertes en Guna Yala y Colón.

En la tarde se prevén aguaceros de moderados a muy fuertes con actividad eléctrica desde Guna Yala hasta Ngäbe Buglé, con riesgo de crecidas repentinas y anegaciones.

En el Pacífico, se mantendrán lluvias y aguaceros sobre el Golfo de Panamá que ingresarán a tierra desde Panamá hasta la frontera con Colombia, con acumulados significativos.

Explicaron que, en la tarde y noche se esperan lluvias hasta muy fuertes en Darién, Panamá Este y Centro, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí, con riesgo de desborde de ríos, deslizamientos e inundaciones.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22°C y 25°C, y las máximas entre 27°C y 30°C. El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por alta saturación de suelos en Bocas del Toro, Panamá Este, Panamá Oeste, Coclé y Chiriquí.