El IMHPA mantiene aviso de vigilancia por fuertes vientos e incremento de oleaje

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene vigente un aviso de vigilancia por vientos intensificados e incremento de oleaje en el Caribe panameño, hasta las 11:59 p.m. de este, 25 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el IMHPA, estas condiciones se deben al fortalecimiento de los vientos alisios, generado por el desplazamiento de sistemas de altas presiones migratorias en el Atlántico, lo que ajusta el gradiente de presión y acelera los vientos, provocando mar picado en varios sectores del litoral caribeño.

En el Caribe Occidental, que comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, se esperan olas entre 1.6 y 2.2 metros, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y un período de olas de nueve segundos. Para el Caribe Central, en Colón costa abajo y área centro, el oleaje oscilará entre 1.5 y 1.8 metros, acompañado de vientos de 25 a 35 kilómetros por hora.

Mientras que en el Caribe Oriental, que incluye Colón costa arriba y la comarca Guna Yala, se prevé un oleaje más elevado, entre 1.8 y 2.6 metros, con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, manteniéndose un período de olas de nueve segundos.

El IMHPA recomendó a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones artesanales extremar las medidas de precaución ante las condiciones adversas del mar, así como mantenerse atentos a los boletines oficiales durante el período de vigilancia.