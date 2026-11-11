El IMHPA prevé aguaceros con tormentas eléctricas y altas temperaturas en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones variables del tiempo para el territorio nacional, con lluvias aisladas durante la mañana, aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en horas de la tarde y precipitaciones en algunos sectores durante la noche.

De acuerdo con el pronóstico de la meteoróloga del IMHPA, Julissa Rivera, durante la mañana se esperan algunas lluvias aisladas en la vertiente del Caribe, principalmente en la región de Colón. Mientras que en la vertiente del Pacífico predominarán condiciones de cielo entre despejado y parcialmente nublado, con posibles lluvias aisladas al norte de Panamá Oeste y Coclé.

Para la tarde, Rivera indicó que se prevén aguaceros aislados con tormentas eléctricas ocasionales en la región metropolitana, el centro y sur de Veraguas y la cordillera Central, principalmente hacia el occidente del país. En el resto del territorio nacional se esperan intervalos nubosos y algunas lluvias esporádicas.

En tanto, en la noche, las precipitaciones aisladas podrían mantenerse en la vertiente del Caribe, con posibles tormentas eléctricas en la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Asimismo, en el sector marítimo del Pacífico se pronostican chubascos aislados y algunas tormentas ocasionales, al igual que en regiones de Darién.

Temperaturas y radiación ultravioleta

En cuanto a las temperaturas máximas, se estiman valores entre 23 °C y 27 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30 °C y 34 °C.

La meteoróloga advirtió sobre la elevada sensación térmica, por lo que recomendó mantener las precauciones ante el calor.

Además, los índices máximos de radiación ultravioleta se ubicarán entre las categorías muy alta y extrema en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones del mar, el pronóstico señala condiciones favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El informe meteorológico fue elaborado por Julissa Rivera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).