El IMHPA pronostica aguaceros este lunes en gran parte del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este lunes 28 de septiembre aguaceros aislados en horas de la mañana en zonas marítimas del golfo de Panamá, con posible incursión hacia Panamá, Darién, la comarca Emberá y Guna Yala.

Para la tarde, por el calentamiento diurno, se esperan lluvias aisladas de corta duración con posibles descargas eléctricas en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón, Panamá Este, el oriente panameño, zonas montañosas de la comarca Ngäbe Buglé y el macizo de Azuero.

En la noche no se prevén lluvias significativas, con cielo parcialmente nublado a despejado en gran parte del territorio nacional.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C en el Caribe, y entre 30°C y 33°C en el Pacífico, con hasta 25°C en zonas montañosas.

La radiación ultravioleta se mantendrá de moderada a alta, y las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales.