El INADEH habilita tres espacios de emprendimiento en cárcel de mujeres

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) habilitó y equipó tres nuevos espacios de emprendimiento en el Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari” (CEFERE), donde mujeres privadas de libertad del Plan Libertad podrán recibir formación en panadería, belleza y estética, y artesanía y costura.

Conforme al reporte oficial, los salones fueron equipados con herramientas y mobiliario para desarrollar las capacitaciones. El área de panadería cuenta con hornos y mobiliario; el espacio de belleza tiene lava-cabezas y sillones, mientras que el área de artesanía y costura dispone de máquinas de coser, mesas y estanterías.

Se detalló que estas capacitaciones están orientadas a brindar conocimientos que puedan facilitar el acceso al mercado laboral o la generación de ingresos mediante emprendimientos una vez que las participantes recuperen su libertad.

La iniciativa forma parte del Plan Libertad del Ministerio de Gobierno y cuenta con la participación del Despacho de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, y el INADEH, que incorpora la formación profesional al proceso de rehabilitación y preparación para el retorno a la sociedad.

Durante el acto, la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, destacó la importancia de la capacitación para las mujeres privadas de libertad.

“Estar privada de libertad no significa estar privada de oportunidades. El aprendizaje no tiene rejas”, afirmó Pitti.