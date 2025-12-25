El ISA evalúa ampliar seguro agrícola para productores cafetaleros

El Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) evalúa la posibilidad de ampliar la cobertura del seguro agrícola a los productores de café del país, como parte de una iniciativa orientada a proteger las inversiones realizadas en las distintas etapas de producción y comercialización del grano.

Con este objetivo, una delegación de funcionarios del ISA sostuvo una reunión en la sede de la Cámara de Comercio de Chiriquí con el vicepresidente de este gremio, Francisco Serracín, para explorar una propuesta que responda a las necesidades del sector cafetalero. Durante el encuentro, el gerente nacional de Seguro Agrícola del ISA, Juan Pablo Jaén, planteó el interés de la institución en desarrollar una propuesta técnica que permita atender a los caficultores mediante valoraciones y conversiones que resulten sostenibles y beneficiosas.

Jaén explicó que se prevé realizar jornadas de acercamiento con los productores y sus organizaciones, con el fin de levantar información que permita estructurar una propuesta técnica viable tanto para el ISA como para los productores. Indicó que el objetivo es ofrecer una herramienta que contribuya a mitigar los riesgos propios de esta actividad agrícola.

En la reunión se abordaron temas clave como las afectaciones derivadas de las variaciones climáticas, las enfermedades que impactan los cultivos, la calidad del grano y los desafíos en la comercialización del café, aspectos que serán incluidos en un estudio preliminar que desarrolla el ISA como parte del proceso de evaluación del seguro agrícola.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Francisco Serracín, agradeció la visita de la delegación del ISA y destacó la iniciativa impulsada por el gerente general de la entidad, Ariel Espino, orientada a respaldar la producción cafetalera ante posibles eventualidades.

En el encuentro también participó el coordinador nacional Fito-zoosanitario del Café del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Raúl Morán, quien resaltó el análisis que realiza el ISA en materia de seguro agrícola, con miras a beneficiar a los cerca de 3,800 productores de café que existen en el país.

La delegación del ISA estuvo conformada por el gerente nacional de Seguro Agrícola, Juan Pablo Jaén; el gerente regional en Chiriquí, Luis González; el técnico regional, Edmundo Caballero; y Librada Rangel, del Departamento de Ventas y Mercadeo.

Al cierre de la jornada, se acordó la realización de una segunda reunión entre representantes de la Cámara de Comercio de Chiriquí, el Instituto de Seguro Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá, para dar seguimiento a esta iniciativa.