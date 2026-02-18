El Meduca iniciará traslado de 1,697 docentes hacia zonas de difícil acceso para el año escolar 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) iniciará el próximo 21 de febrero el proceso de movilización de 1,697 docentes que laboran en zonas de difícil acceso, como parte de la logística previa al inicio del año escolar 2026.

Según la institución, los educadores serán movilizados hacia comunidades de las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, así como a la provincia de Darién y a diversas áreas de Bocas del Toro.

Se detalló que en la comarca Ngäbe Buglé, 331 docentes iniciaron su viaje vía terrestre desde Veraguas, Changuinola y la Dirección Regional de Chiriquí. Posteriormente, serán trasladados por vía aérea desde Kankintú hacia sus centros educativos entre el 21 y el 23 de febrero.

Para Guna Yala, 464 educadores partieron desde la Terminal de Transporte de Albrook, Vista Alegre y 24 de Diciembre a la 1:00 a.m., con destino a la Base Aérea Mayor Salvador Córdoba del Senan, en Metetí. El operativo se extenderá también hasta el 23 de febrero.

En Darién, el Meduca informó que 67 docentes asignados a Jaque y Piña serán trasladados el 24 de febrero, mientras que otros 255 educadores de las zonas 4, 6, 7 y del circuito 3 partirán el 21 de febrero hacia Puerto Quimba y Yaviza, desde donde continuarán su recorrido por vía acuática hasta llegar a sus escuelas.

En el caso de la comarca Emberá Wounaan, 195 docentes comenzaron su movilización el 21 de febrero desde la Terminal de Albrook hacia Puerto Quimba, Lajas Blancas y Yaviza.

Finalmente, en Bocas del Toro, 385 docentes se desplazan desde Albrook, Veraguas y la Dirección Regional de Chiriquí, con puntos de llegada establecidos en Chiriquí Grande y Changuinola.

El Meduca destacó que “cada traslado se realiza bajo estrictas normas de seguridad, incluyendo seguro de vida y coberturas establecidas para este tipo de operaciones, con el objetivo de garantizar la protección del personal docente durante la ruta hacia sus destinos”.