El MEF detecta posible software malicioso en una estación de trabajo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este 9 de septiembre se detectó un incidente de posible software malicioso en una de sus estaciones de trabajo. La institución detalló que 'los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión'. Además, se destacó que 'ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad'. El MEF señaló que su equipo técnico especializado 'implementa políticas para mantener una revisión constante de sus sistemas para garantizar la protección de la información y fortalecer de manera continua la seguridad informática'. La entidad precisó que 'está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes'.Las declaraciones del MEF se dieron luego que circulara una publicación de un grupo denominado INC Ransom, que aseguró haber vulnerado los sistemas informáticos de la entidad.