El MEF detecta posible software malicioso en una estación de trabajo

ML | Oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
09 de septiembre de 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este 9 de septiembre se detectó un incidente de posible software malicioso en una de sus estaciones de trabajo.

La institución detalló que “los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión”.

Además, se destacó que “ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad”.

El MEF señaló que su equipo técnico especializado “implementa políticas para mantener una revisión constante de sus sistemas para garantizar la protección de la información y fortalecer de manera continua la seguridad informática”.

La entidad precisó que “está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes”.

Las declaraciones del MEF se dieron luego que circulara una publicación de un grupo denominado INC Ransom, que aseguró haber vulnerado los sistemas informáticos de la entidad.

