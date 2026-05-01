$!El Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri cerrarán el lunes 4 de mayo para una limpieza profunda y fumigación

La Alcaldía de Panamá informa que el próximo lunes 4 de mayo todas las instalaciones del Mercado de Mariscos y del Mercado San Felipe Neri cerrarán temporalmente ‘todo el día’ para recibir un tratamiento de limpieza profunda y fumigación.

La medida sanitaria atiende al calendario mensual programado para labores de hidro lavado, desinfección e higienización que efectúa la Dirección de Mercados Municipales a todas sus instalaciones de expendio de alimentos.

El martes 5 de mayo el Mercado de Mariscos, ubicado sobre la Av. Balboa, Calidonia, reanudará su atención al público en sus horarios regulares: minoristas de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., mayoristas: 1:00 a.m. a 10:00 a.m., y restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Igualmente, el Mercado San Felipe Neri, muy cerca de ahí, retomará su horario regular de atención al público de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas sus secciones de alimentos, y fondas de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.